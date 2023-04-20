Шість танків Leopard 2, які Іспанія надасть Україні, прибули до порту Сантандер у північній частині країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Очікується, що ці танки разом з іншою бронетехнікою, наданою Іспанією, будуть готові до відправлення на фронт в Україні до кінця місяця.

Танки «Leopard-2» мають відносно низькі вимоги до обслуговування порівняно з іншими моделями, тому змушують експертів вважати, що ці танки можуть швидко допомогти Україні у відбитті російської агресії.

Нагадаємо, системи протиповітряної оборони Patriot вже прибули в Україну, а тому захист неба від російських загарбників стане ефективнішим.