|Швидкість вітру:
|2.9 м/с
|Схід сонця:
|05:56
|Захід сонця:
|19:45
|Температура завтра:
|C°
|Швидкість вітру:
|2.9 м/с
|Схід сонця:
|05:55
|Захід сонця
|19:58
|Температура завтра:
|C°
Шість танків Leopard 2, які Іспанія надасть Україні, прибули до порту Сантандер у північній частині країни.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.
Очікується, що ці танки разом з іншою бронетехнікою, наданою Іспанією, будуть готові до відправлення на фронт в Україні до кінця місяця.
Танки «Leopard-2» мають відносно низькі вимоги до обслуговування порівняно з іншими моделями, тому змушують експертів вважати, що ці танки можуть швидко допомогти Україні у відбитті російської агресії.
Нагадаємо, системи протиповітряної оборони Patriot вже прибули в Україну, а тому захист неба від російських загарбників стане ефективнішим.
Також частина броньованих машин М2 Bradley, про надання яких оголошували в США, вже прибула в Україну. Але їх кількість не вказується.
|
Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Шість танків Leopard 2, які Іспанія надасть Україні, прибули до порту Сантандер у північній частині країни.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.
Очікується, що ці танки разом з іншою бронетехнікою, наданою Іспанією, будуть готові до відправлення на фронт в Україні до кінця місяця.
Танки «Leopard-2» мають відносно низькі вимоги до обслуговування порівняно з іншими моделями, тому змушують експертів вважати, що ці танки можуть швидко допомогти Україні у відбитті російської агресії.
Нагадаємо, системи протиповітряної оборони Patriot вже прибули в Україну, а тому захист неба від російських загарбників стане ефективнішим.
Також частина броньованих машин М2 Bradley, про надання яких оголошували в США, вже прибула в Україну. Але їх кількість не вказується.