Нині перед українською освітою є багато викликів, спричинених, зокрема, пандемією COVID-19 та повномасштабним вторгненням Росії. Все це призведе до кадрового дефіциту у галузі освіти.

Про це заявив міністр освіти та науки Оксен Лісовий під час презентації результатів дослідження «Освіта під час війни».

За словами міністра, одним із завдань української освіти буде повернення українців, які в результаті повномасштабного вторгнення виїхали за кордон.

Лісовий також зауважив, що людей, які жили на тимчасово окупованих територіях потрібно буде інтегрувати в «український світ».

— Сьогодні ми прогнозуємо дефіцит в кілька мільйонів людей, навіть якщо освіта зробить все необхідне, щоб повернути наших людей з-за кордону та інтегрувати тих, хто перебував в окупації в український світ, – наголосив міністр.

Нагадаємо, що новопризначенний міністр освіти Оксен Лісовий планує запровадити стрільбу обов’язковим предметом в середній школі.