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Суд скасував штраф для міського голови Харкова Ігоря Терехова за ведення соцмереж російською мовою.
Про це йдеться у рішенні Київського райсуду Харкова.
Суд визнав протиправною та скасував постанову уповноваженого з захисту державної мови Тараса Кременя. Також суд скасував штраф за порушення мовного законодавства у 3400 гривень.
Ігор Терехов переконував, що його сторінки у Facebook та Telegram не є інтернет-представництвами органу місцевого самоврядування чи Харківського міського голови. Він нібито веде їх як «публічна, а не посадова особа».
Водночас після постанови про порушення мовного законодавства Ігор Терехов почав вести свої сторінки у соцмережах українською мовою.
Рішення набуде чинності, якщо протягом 10 днів після проголошення рішення ніхто його не оскаржить.
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у коментарі hromadske заявив, що рішення суду будуть оскаржувати.
— Ми відстоюємо права громадян України на інформацію та послуги державною мовою незалежно від сфери, де відбулося порушення: чи це соцмережі, чи це обслуговування, чи публічні виступи. Але кожен міський голова, кожен держслужбовець, кожен громадянин України зобов’язаний володіти державною мовою і ніхто не має права порушувати цей священний обов’язок, — сказав він.
Як повідомлялося, уповноважений із державної мови Тарас Кремінь виніс постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за порушення Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» щодо Ігоря Терехова. За виступи російською мовою в ефірі телемарафону «Єдині новини» міський голова Харкова має сплатити 3400 гривень.
Після цього міський голова Харкова Ігор Терехов запевнив, що сплатить штраф за використання російської мови у виступах та в соціальних мережах.
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Суд скасував штраф для міського голови Харкова Ігоря Терехова за ведення соцмереж російською мовою.
Про це йдеться у рішенні Київського райсуду Харкова.
Суд визнав протиправною та скасував постанову уповноваженого з захисту державної мови Тараса Кременя. Також суд скасував штраф за порушення мовного законодавства у 3400 гривень.
Ігор Терехов переконував, що його сторінки у Facebook та Telegram не є інтернет-представництвами органу місцевого самоврядування чи Харківського міського голови. Він нібито веде їх як «публічна, а не посадова особа».
Водночас після постанови про порушення мовного законодавства Ігор Терехов почав вести свої сторінки у соцмережах українською мовою.
Рішення набуде чинності, якщо протягом 10 днів після проголошення рішення ніхто його не оскаржить.
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у коментарі hromadske заявив, що рішення суду будуть оскаржувати.
— Ми відстоюємо права громадян України на інформацію та послуги державною мовою незалежно від сфери, де відбулося порушення: чи це соцмережі, чи це обслуговування, чи публічні виступи. Але кожен міський голова, кожен держслужбовець, кожен громадянин України зобов’язаний володіти державною мовою і ніхто не має права порушувати цей священний обов’язок, — сказав він.
Як повідомлялося, уповноважений із державної мови Тарас Кремінь виніс постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за порушення Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» щодо Ігоря Терехова. За виступи російською мовою в ефірі телемарафону «Єдині новини» міський голова Харкова має сплатити 3400 гривень.
Після цього міський голова Харкова Ігор Терехов запевнив, що сплатить штраф за використання російської мови у виступах та в соціальних мережах.