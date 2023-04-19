Ігор Терехов

Суд скасував штраф для міського голови Харкова Ігоря Терехова за ведення соцмереж російською мовою.

Про це йдеться у рішенні Київського райсуду Харкова.

Суд визнав протиправною та скасував постанову уповноваженого з захисту державної мови Тараса Кременя. Також суд скасував штраф за порушення мовного законодавства у 3400 гривень.

Ігор Терехов переконував, що його сторінки у Facebook та Telegram не є інтернет-представництвами органу місцевого самоврядування чи Харківського міського голови. Він нібито веде їх як «публічна, а не посадова особа».

Водночас після постанови про порушення мовного законодавства Ігор Терехов почав вести свої сторінки у соцмережах українською мовою.

Рішення набуде чинності, якщо протягом 10 днів після проголошення рішення ніхто його не оскаржить.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у коментарі hromadske заявив, що рішення суду будуть оскаржувати.

— Ми відстоюємо права громадян України на інформацію та послуги державною мовою незалежно від сфери, де відбулося порушення: чи це соцмережі, чи це обслуговування, чи публічні виступи. Але кожен міський голова, кожен держслужбовець, кожен громадянин України зобов’язаний володіти державною мовою і ніхто не має права порушувати цей священний обов’язок, — сказав він.

Як повідомлялося, уповноважений із державної мови Тарас Кремінь виніс постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за порушення Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» щодо Ігоря Терехова. За виступи російською мовою в ефірі телемарафону «Єдині новини» міський голова Харкова має сплатити 3400 гривень.

Після цього міський голова Харкова Ігор Терехов запевнив, що сплатить штраф за використання російської мови у виступах та в соціальних мережах.