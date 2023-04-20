Бюджетна авіакомпанія Ryanair заявила, що готова швидко відновити польоти в Україні, щойно вони знову стануть безпечними.

Про це заявив виконавчий директор компанії Майкл ОʼЛірі, цитує Bloomberg.

Авіакомпанія найняла майже 60 українських пілотів і приблизно 80 бортпровідників, які очікують на відкриття ринку переважно на базах Ryanair у Польщі. Авіакомпанія планує створити 30 маршрутів і мати кілька баз у країні протягом 12 місяців після повернення.

— Ми могли б прилетіти туди приблизно за два тижні. Ми активно шукаємо способи та шукаємо, де ми можемо повернутися в Україну, – сказав ОʼЛірі.

Генеральний директор сказав, що авіація відіграватиме ключову роль у житті країни: «росіяни, імовірно, підірвуть дороги та мости на своєму шляху», тому переміщення людей літаками стане ключовим.

До вторгнення Росії в Україну та подальшого закриття повітряного простору країни Ryanair була другою за величиною авіакомпанією на ринку, й ОʼЛірі передбачив, що вона може стати № 1, коли життя повернеться до нормального русла.