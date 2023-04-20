До реконструкції очисних споруд водогону, який забезпечує водою Миколаїв, залучать фахівців Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Про це йдеться у пресрелізі комунального підприємства «Миколаївводоканал».

Днями до «Миколаївводоканалу» з робочим візитом завітали спеціалісти Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні. Мета — обговорити співпрацю щодо покращення якості води, яка подається в будинки містян.

Протягом наступних кількох років планується, із залученням фахівців Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні, здійснити реконструкцію очисних споруд водогону, які функціонують з 70-х років минулого століття та не розраховані очищати воду з Бузького лиману до якості питної.

На початку зустрічі очільник підприємства Борис Дуденко проінформував з якими викликами під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну зіткнулися працівники критичної інфраструктури.

— На сьогодні загальна сума збитків для установи, які нанесені в результаті бойових дій, сягає вже понад 38 мільйонів гривень. Пошкоджені транспортні засоби, насосні станції, очисні споруди каналізації. Головне — це навмисно зруйнований росіянами водогін «Дніпро-Миколаїв». Ми вимушено вже понад рік забезпечуємо місто неякісною водою, яка є дуже корозійною та руйнує мережі, — зазначив Борис Дуденко.

Під час проведення робочої зустрічі сторони обговорили питання подальшої співпраці.

— Наше завдання — ретельно вивчити технологію, яку в нинішній час використовують фахівці підприємства з підготовки води перед тим, як подати споживачам. Плануємо до 2025 року провести певні дослідження. За результатами будуть надані пропозиції: що необхідно зробити, щоб покращити якість води для миколаївців та в цілому всієї системи водопостачання в місті. Таким чином, матимемо план дій для подальшої співпраці, — повідомив Джульен Ле Сурт, спеціаліст з питань міського водопостачання МКЧХ.

Нагадаємо, Європейський інвестиційний банк схвалив додаткове кредитне фінансування на 20 мільйонів євро для покращення водопостачання та водовідведення у Миколаєві у межах Програми розвитку муніципальної інфраструктури України.

Раніше повідомлялося, що з державного бюджету збираються виділити 1,2 мільярда гривень на відновлення системи водопостачання в Миколаєві. Такий крок необхідний місту, оскільки солона вода роз’їдає труби і з часом у Миколаєві доведеться міняти всю систему водопостачання. Так, про можливу загрозу руйнації системи каналізації через вплив солоної води заявив директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко

Нагадаємо, що у водоканалі розглядають шість варіантів облаштування нового місця водозабору для забезпечення Миколаєва питною водою.

Як відомо, пошуки альтернативного джерела водозабору почалися ще влітку минулого року. Тоді гендиректор водоканалу Борис Дуденко розповідав лише про декілька кілька варіантів, звідки брати таку кількість води, що необхідна для заповнення системи водопостачання нашого міста та її цілодобової роботи.

Перший варіант — піднятися вище руслом Південного Бугу, обрати місце, де якісна прісна вода, побудувати там станцію водозабору, прокласти трубопровід до Миколаєва.

Другий — продовжити закачування води з Дніпро-Бузького лиману, але поставити установки зворотного осмосу промислового масштабу. Такі установки дуже енергозатратні.