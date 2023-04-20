|Швидкість вітру:
|3 м/с
|Схід сонця:
|05:56
|Захід сонця:
|19:45
|Температура завтра:
|+11 C°
|Швидкість вітру:
|5.2 м/с
|Схід сонця:
|05:55
|Захід сонця
|19:58
|Температура завтра:
|+14 C°
Дорожники Миколаївщини зібрали та вивезли 45 тонн сміття з автодоріг державного значення впродовж березня-квітня цього року.
Про це повідомили в прес-службі Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області (колишня САД в Миколаївській області – прим).
Підрядні підприємства працювали на ділянках трас М-14, Н-11 та Н-24, очищаючи від сміття розподільні смуги, узбіччя, зони відпочинку та автобусні зупинки.
— Кількість сміття, яке накопичується в смузі відведення доріг, неприпустима, адже люди подекуди вивозять побутові відходи мішками, перетворюючи придорожню інфраструктуру на стихійні звалища. Здебільшого, така тенденція спостерігається неподалік населених пунктів або біля автопавільйонів, – зазначили на підприємстві.
Служба відновлення у Миколаївській області вкотре закликає жителів Миколаївщини та учасників дорожнього руху берегти довкілля та не засмічувати придорожню територію, залишати сміття лише в урнах, не вивозити до зупинок та посадкових майданчиків побутові відходи.
Нагадаємо, що ДП «Агенція місцевих доріг Миколаївської області» замовило експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення за 658 мільйонів гривень.
|
Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Дорожники Миколаївщини зібрали та вивезли 45 тонн сміття з автодоріг державного значення впродовж березня-квітня цього року.
Про це повідомили в прес-службі Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області (колишня САД в Миколаївській області – прим).
Підрядні підприємства працювали на ділянках трас М-14, Н-11 та Н-24, очищаючи від сміття розподільні смуги, узбіччя, зони відпочинку та автобусні зупинки.
— Кількість сміття, яке накопичується в смузі відведення доріг, неприпустима, адже люди подекуди вивозять побутові відходи мішками, перетворюючи придорожню інфраструктуру на стихійні звалища. Здебільшого, така тенденція спостерігається неподалік населених пунктів або біля автопавільйонів, – зазначили на підприємстві.
Служба відновлення у Миколаївській області вкотре закликає жителів Миколаївщини та учасників дорожнього руху берегти довкілля та не засмічувати придорожню територію, залишати сміття лише в урнах, не вивозити до зупинок та посадкових майданчиків побутові відходи.
Нагадаємо, що ДП «Агенція місцевих доріг Миколаївської області» замовило експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення за 658 мільйонів гривень.