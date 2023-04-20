Дорожники Миколаївщини зібрали та вивезли 45 тонн сміття з автодоріг державного значення впродовж березня-квітня цього року.

Про це повідомили в прес-службі Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області (колишня САД в Миколаївській області – прим).

Підрядні підприємства працювали на ділянках трас М-14, Н-11 та Н-24, очищаючи від сміття розподільні смуги, узбіччя, зони відпочинку та автобусні зупинки.

— Кількість сміття, яке накопичується в смузі відведення доріг, неприпустима, адже люди подекуди вивозять побутові відходи мішками, перетворюючи придорожню інфраструктуру на стихійні звалища. Здебільшого, така тенденція спостерігається неподалік населених пунктів або біля автопавільйонів, – зазначили на підприємстві.

Служба відновлення у Миколаївській області вкотре закликає жителів Миколаївщини та учасників дорожнього руху берегти довкілля та не засмічувати придорожню територію, залишати сміття лише в урнах, не вивозити до зупинок та посадкових майданчиків побутові відходи.

Нагадаємо, що ДП «Агенція місцевих доріг Миколаївської області» замовило експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення за 658 мільйонів гривень.