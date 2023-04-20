Генерал-лейтенант Михайло Забродський, який у березні склав депутатський мандат і зосередився на роботі в Генеральному штабі ЗСУ, вважає «чистим популізмом» ухвалений нещодавно законопроєкт із поверненням доплати в 30 тисяч гривень усім військовим.

У інтервʼю LB.ua він розповів, що скасування доплати в 30 тисяч гривень для всіх військових незалежно від місця несення служби було повʼязано з економічною складовою та принципом справедливої винагороди. Не можна порівнювати умови служби військового, який понад рік тримає фронт на найгарячіших напрямках з тими, хто служить на складі в далеких від боїв районах.

Забродський наголосив, що «бойові – це гроші, які доплачують саме за участь у бойових діях, а не за кабінетну роботу в тилу».

— На мій погляд, це абсолютно нормальна ситуація, коли держава має концентрувати будь-які свої ресурси, зокрема фінансові, стосовно грошового забезпечення військовослужбовців, насамперед на тій категорії, яка безпосередньо ризикує життям і здоров’ям, – заявив він.

Михайло Забродський вважає нормою, що ступінь матеріальної компенсації, зокрема грошової, залежить від того, чи перебуває людина у відповідному районі, виконує певне завдання чи ні.

— Хоча як і в будь-якій системі, є винятки. Наприклад, це стосується військовослужбовців, які задіяні у відбитті нападу повітряного противника, а загроза така існує практично по всій території держави. Вони отримують відповідну грошову компенсацію, відповідні доплати незалежно від того району, де вони виконують завдання. Крім того, не забувайте, що навіть в умовах обмеженого фінансування мінімальний рівень грошового забезпечення всіх військовослужбовців збільшено майже на третину. Тому повторюю: закон про повернення старої недосконалої системи спекулятивний. Чистий популізм. Він не враховує принципу справедливості, не дбає про мотивацію військовослужбовців і не має економічного обґрунтування, – заявив генерал-лейтенант.

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення для військових встановили додаткові до зарплати виплати 30 тисяч гривень і 100 тисяч гривень. 30 тисяч гривень отримували всі військові включно зі строковиками, а 100 тисяч гривень – ті, хто безпосередньо в зоні бойових дій.

У березні українські військовослужбовці почали отримувати гроші вже за новою системою: гарантовані виплати 30 тисяч гривень усім прибрали, натомість залишили для певних районів і виконання бойових розпоряджень, а 100 тисяч гривень – для тих, хто безпосередньо бере участь у бойових діях чи працює на окупованій території або на території Росії. Водночас мінімальну щомісячну зарплату підвищили з 13 тисяч гривень до 20 тисяч 100 гривень.

У квітні Верховна Рада проголосувала за повернення 30 тисяч гривень всім військовим, але депутати не прописали, звідки в бюджеті взяти гроші на покриття всіх необхідних для цього витрат. Пропоноване урізання виплат чиновникам і менджменту державних підприємств було здатне покрити лише близько 2% від необхідного. Наступного дня після ухвалення в Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови, що блокує підписання головою парламенту та президентом цього закону.