Менш ніж за тиждень після «раптової перевірки» Тихоокеанського флоту Росії командувач цього флоту Сергій Авакянц пішов у відставку.

Про це пише російське опозиційне видання Meduza.

Преставник Володимира Путіна в Далекосхідному федеральному окрузі Юрій Трутнєв повідомив, що Авакянц очолив «штаб, який курує центри військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання».

До складу Тихоокеанського флоту РФ входить 155-та окрема гвардійська бригада морської піхоти, яка, як повідомляється, зазнала важких втрат під час вторгнення Росії в Україну.

Зокрема, під час боїв за Павлівку на Донеччині в листопаді 2022 року і під час невдалої спроби наступу на Вугледар у лютому 2023 року.

Нагадаємо, очільник естонського Міністерства закордонних справ Урмас Рейнсалу закликав Раду Європи звільнити російських громадян, які все ще працюють в органах ради.