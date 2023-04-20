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Менш ніж за тиждень після «раптової перевірки» Тихоокеанського флоту Росії командувач цього флоту Сергій Авакянц пішов у відставку.
Про це пише російське опозиційне видання Meduza.
Преставник Володимира Путіна в Далекосхідному федеральному окрузі Юрій Трутнєв повідомив, що Авакянц очолив «штаб, який курує центри військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання».
До складу Тихоокеанського флоту РФ входить 155-та окрема гвардійська бригада морської піхоти, яка, як повідомляється, зазнала важких втрат під час вторгнення Росії в Україну.
Зокрема, під час боїв за Павлівку на Донеччині в листопаді 2022 року і під час невдалої спроби наступу на Вугледар у лютому 2023 року.
Нагадаємо, очільник естонського Міністерства закордонних справ Урмас Рейнсалу закликав Раду Європи звільнити російських громадян, які все ще працюють в органах ради.
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Менш ніж за тиждень після «раптової перевірки» Тихоокеанського флоту Росії командувач цього флоту Сергій Авакянц пішов у відставку.
Про це пише російське опозиційне видання Meduza.
Преставник Володимира Путіна в Далекосхідному федеральному окрузі Юрій Трутнєв повідомив, що Авакянц очолив «штаб, який курує центри військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання».
До складу Тихоокеанського флоту РФ входить 155-та окрема гвардійська бригада морської піхоти, яка, як повідомляється, зазнала важких втрат під час вторгнення Росії в Україну.
Зокрема, під час боїв за Павлівку на Донеччині в листопаді 2022 року і під час невдалої спроби наступу на Вугледар у лютому 2023 року.
Нагадаємо, очільник естонського Міністерства закордонних справ Урмас Рейнсалу закликав Раду Європи звільнити російських громадян, які все ще працюють в органах ради.