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Новий міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив про необхідність визначити на саміті НАТО чіткий шлях до членства для України.
Про це він сказав під час офіційного візиту до Литви, пише «Європейська правда» з посиланням на місцеві ЗМІ.
— Саміт у Вільнюсі повинен дати Україні чіткі сигнали і конкретні кроки для вступу в НАТО, і я сподіваюся, що Швеція стане членом НАТО до початку саміту, — сказав Маргус Тсахкна під час зустрічі зі своїм колегою Габріелюсом Ландсбергісом.
Він наголосив на важливості продовження підтримки України: «Ми повинні посилити санкції проти Росії, знизити верхню межу ціни на нафту і продовжувати ізолювати агресора, щоб підвищити ціну війни для них».
Нагадаємо, країни НАТО погодилися, що після війни Україна стане членом Альянсу, але це довгострокова перспектива.
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Новий міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив про необхідність визначити на саміті НАТО чіткий шлях до членства для України.
Про це він сказав під час офіційного візиту до Литви, пише «Європейська правда» з посиланням на місцеві ЗМІ.
— Саміт у Вільнюсі повинен дати Україні чіткі сигнали і конкретні кроки для вступу в НАТО, і я сподіваюся, що Швеція стане членом НАТО до початку саміту, — сказав Маргус Тсахкна під час зустрічі зі своїм колегою Габріелюсом Ландсбергісом.
Він наголосив на важливості продовження підтримки України: «Ми повинні посилити санкції проти Росії, знизити верхню межу ціни на нафту і продовжувати ізолювати агресора, щоб підвищити ціну війни для них».
Нагадаємо, країни НАТО погодилися, що після війни Україна стане членом Альянсу, але це довгострокова перспектива.