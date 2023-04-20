Керівництво заводу «Нібулон» не повідомило військовозобов'язаних працівників про необхідність прибуття до РТЦК та СП. Через це Служба безпеки України порушила проти нього кримінальне провадження.

Про це повідомляє Миколаївський обласний ТЦК та СП.

Зазначається, що провадження відкрито за ст.114-1 КК України за фактом «Перешкодження законної діяльності ЗСУ та інших військових формувань».

Миколаївський обласний територіальний центр комплектування нагадує керівникам підприємств, що повістки мають право вручати посадові особи районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

— Керівникам підприємців доручено, зокрема, організувати та забезпечити в установленому порядку своєчасне оповіщення та прибуття громадян, які призиваються на військову службу до територіальних центрів комплектування. У разі невиконання покладених завдань, керівники підприємств, посадові особи підлягають притягненню як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності, — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Господарський суд наклав арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ СП «Нібулон» у 15 різних банках задля забезпечення позову «МТБ Банку» через борг за кредитом на загальну суму 150 мільйонів гривень.