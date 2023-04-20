Адміністрація судноплавства призначила Сергія Гурського генеральним директором ДП «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України».

Про це повідомив голова Адміністрації судноплавства Євгеній Ігнатенко.

— Робота Регістра судноплавства України має бути злагодженою та ефективною, адже його основна функція — це забезпечення безпеки судноплавства. Сергій Гурський, який має неабиякий досвід в сфері судноплавства буде разом з командою фахівців Регістра налагоджувати всі процеси та визначати майбутні пріоритети. Одним з ключових факторів особисто для мене є прозорість та відкритість, впевнений, що Сергій поділяє мої погляди та на нас всіх чекають гарні результати, – написав Євгеній Ігнатенко.

Із самого початку свого трудового шляху Гурський займався організацією ремонту, модернізації та будівництва суден. Після років праці на Херсонському суднобудівному заводі, а також на підприємстві ТОВ «Смарт-Мерітайм груп», обійняв посаду головного будівельника суден підприємства ТОВ «Суднобудівний завод «Океан», де взяв на себе контроль над всім виробництвом. Пізніше, в 2021 році, на тому ж самому підприємстві зайняв позицію генерального директора — контролював діяльність, організував роботу та формував стратегію розвитку суднобудівного заводу «Океан».

Нагадаємо, у Заводському районному суді Миколаєва знову відбулося обрання голови. На посаду повернувся Сергій Щербина.