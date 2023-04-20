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У польському місті Лодзь знайшли мертвими у замкненій квартирі 36-річного чоловіка та 31-річну жінку, які приїхали з України.

Про це йдеться на польському новинному порталі «Wprost».

Зазначається, що тіла знайшли у квартирі на вулиці Пьотрковській у Лодзі. Слідчі не виключають причетності третіх осіб.

Повідомляється, що роботодавець загиблих повідомив екстрені служби про неявку людей на роботі з минулої п’ятниці.

Рятувальники силою увійшли до квартири на третьому поверсі. Там вони виявили тіла в стані сильного розкладання – вони були роздуті, частково гнилі та на них були сліди від атмосферних опадів. Також на порталі «Lodz Nasze Miasto» повідомили, що тіло чоловіка лежало в пляжному наметі на ліжку, а жінка сиділа в кріслі. У квартирі не було виявлено чадного газу, але в одній з кімнат працював газовий обігрівач.

– Ми з’ясовуємо детальні причини та обставини інциденту, заходи проводяться під наглядом Лодзько-Срудмеської окружної прокуратури. Ми вже провели перевірку та опитали свідків – на цей момент не можна виключати причетність третіх осіб до загибелі жінки та чоловіка. Обидва були громадянами України, – повідомила прессекретар Лодзинського міського відділу поліції та молодша комендантка «Super Express» Каміла Совінська.

Наразі триває з’ясування обставин, за яких померла молода пара. Окрім поліції та швидкої, на місце події прибули знайомі загиблих квартирантів і власниця орендованої квартири. Вони зателефонували україномовній родині подружжя, щоб повідомити про потребу проведення пізнання.

Нагадаємо, у Польщі помер українець, який підпалив себе біля консульства у Кракові.