Данія та Нідерланди планують поставити в Україну 14 німецьких танків Leopard 2 на початку наступного року.

Про це пише данське видання DR.

Оголосили про плани поставок міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен і виконувач обовʼязків міністра оборони Троельс Лунд Поульсен.

— Це велика пожертва датської сторони в рамках спільного проєкту з Нідерландами, де ми передаємо Україні 14 танків Leopard 2, — каже міністр закордонних справ.

Троельс Лунд Поульсен додав, що до кінця 2023 року «принаймні 80 танків Leopard 1 потраплять в Україну та зможуть допомогти підтримати боротьбу за свободу, яка триває».

Також в. о. міністра оборони зазначив: «Важливо дати чіткий політичний сигнал про те, що ми солідарні з українським народом і їхнім прагненням захищати власну країну».

Нагадаємо, шість танків Leopard 2, які Іспанія надасть Україні, прибули до порту Сантандер у північній частині країни.