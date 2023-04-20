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Данія та Нідерланди планують поставити в Україну 14 німецьких танків Leopard 2 на початку наступного року.
Про це пише данське видання DR.
Оголосили про плани поставок міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен і виконувач обовʼязків міністра оборони Троельс Лунд Поульсен.
— Це велика пожертва датської сторони в рамках спільного проєкту з Нідерландами, де ми передаємо Україні 14 танків Leopard 2, — каже міністр закордонних справ.
Троельс Лунд Поульсен додав, що до кінця 2023 року «принаймні 80 танків Leopard 1 потраплять в Україну та зможуть допомогти підтримати боротьбу за свободу, яка триває».
Також в. о. міністра оборони зазначив: «Важливо дати чіткий політичний сигнал про те, що ми солідарні з українським народом і їхнім прагненням захищати власну країну».
Нагадаємо, шість танків Leopard 2, які Іспанія надасть Україні, прибули до порту Сантандер у північній частині країни.
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Данія та Нідерланди планують поставити в Україну 14 німецьких танків Leopard 2 на початку наступного року.
Про це пише данське видання DR.
Оголосили про плани поставок міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен і виконувач обовʼязків міністра оборони Троельс Лунд Поульсен.
— Це велика пожертва датської сторони в рамках спільного проєкту з Нідерландами, де ми передаємо Україні 14 танків Leopard 2, — каже міністр закордонних справ.
Троельс Лунд Поульсен додав, що до кінця 2023 року «принаймні 80 танків Leopard 1 потраплять в Україну та зможуть допомогти підтримати боротьбу за свободу, яка триває».
Також в. о. міністра оборони зазначив: «Важливо дати чіткий політичний сигнал про те, що ми солідарні з українським народом і їхнім прагненням захищати власну країну».
Нагадаємо, шість танків Leopard 2, які Іспанія надасть Україні, прибули до порту Сантандер у північній частині країни.