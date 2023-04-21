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Поліцейські затримали чотирьох людей, які 19 квітня активно вчиняли хуліганські дії на території Києво-Печерської лаври.
Про це повідомляє поліція Києва.
Правоохоронці за допомогою аналітиків та інших слідчих дій встановили найактивніших учасників акції. Ними виявилися двоє жінок — 1986 та 1984 років народження; і двоє чоловіків — 1983 та 2001 років народження.
Їм повідомили про підозру в хуліганстві (частина 3 статті 296 Кримінального кодексу). У разі доведення вини загрожує до 5 років ув'язнення.
Серед затриманих є активістка УПЦ МП Вікторія Кохановська, яку УПЦ ще називає правозахисницею. Про підозру написано у соцмережах жінки.
Нагадаємо, дізнавачі поліції Києва повідомили про підозру священнослужителю за перешкоджання журналістській діяльності на території Києво-Печерської Лаври.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Поліцейські затримали чотирьох людей, які 19 квітня активно вчиняли хуліганські дії на території Києво-Печерської лаври.
Про це повідомляє поліція Києва.
Правоохоронці за допомогою аналітиків та інших слідчих дій встановили найактивніших учасників акції. Ними виявилися двоє жінок — 1986 та 1984 років народження; і двоє чоловіків — 1983 та 2001 років народження.
Їм повідомили про підозру в хуліганстві (частина 3 статті 296 Кримінального кодексу). У разі доведення вини загрожує до 5 років ув'язнення.
Серед затриманих є активістка УПЦ МП Вікторія Кохановська, яку УПЦ ще називає правозахисницею. Про підозру написано у соцмережах жінки.
Нагадаємо, дізнавачі поліції Києва повідомили про підозру священнослужителю за перешкоджання журналістській діяльності на території Києво-Печерської Лаври.