Працівники Служби безпеки встановила особу ще одного російського окупанта, який причетний до масових катувань та вбивств мирних жителів у захоплених районах на півдні України.

Зловмисником є командир батальйону 96-го полку оперативного призначення 46-ї окремої бригади військ росгвардії підполковник Аюба Ельдаров, повідомила пресслужба СБУ.

У травні 2022 року його призначили так званим «комендантом селища Чернігівка» у тимчасово окупованому Бердянському районі Запорізької області.

На цій «посаді» чоловік виконував завдання Кремля щодо придушення руху опору та проведення масових репресій проти мирних жителів на захоплених територіях України.

Для цього м сформував каральні загони, до складу яких входили російські військові, представники спецслужб РФ та місцеві колаборанти.

За наказом Аюба Ельдарова окупанти розшукували українських патріотів, а потім викрадали їх. Потерпілих звозили до катівні, яка була облаштована на території місцевої окупаційної комендатури РФ.

У катівнях до людей застосовували жорстокі тортури з використанням отруйних хімічних речовин та електроструму. Задокументований факт застосування росіянами задушливих газів у спеціально обладнаних «камерах», де тримали українських бранців.

Таким чином російські окупанти намагалися схилити потерпілих до співпраці, щоб отримувати інформацію про місця дислокації та переміщення Сил оборони.

Встановлено, що Аюб Ельдаров особисто брав участь у незаконних затриманнях і катуваннях, а також «покривав» вбивства викрадених громадян своїми підлеглими.

Крім того, СБУ отримала свідчення трьох місцевих жителів, які пройшли російську катівню та зуміли виїхати на підконтрольну Україні територію. Серед них — мешканець селища, якого окупанти викрали на блокпості та катували через його підписку на український Telegram-канал.

Іншим незаконно ув’язненим був чоловік, якого окупанти «звинуватили» у коригуванні вогню ЗСУ. Ще одним потерпілим є місцевий мешканець, який у своїх висловлюваннях підтримував українських бійців. Всі вони засвідчили причетність Аюба Ельдарова до вчинення воєнних злочинів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Аюбу Ельдарову про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 438 (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу. Йому загрожує позбавленням волі на строк від 8 до 12 років.

Нагадаємо, міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch заявила про нові докази того, що під час окупації з березня по листопад 2022 року російські війська незаконно утримували й катували людей у Херсоні та його околицях.