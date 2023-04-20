У Росії у новій редакції підручника «Навколишній світ» для 4 класу видавництва «Просвіта» прибрали кілька згадок Києва у параграфах історії Київської Русі.

Про це повідомляє Інститут масової інформації з посиланням на «Медіазону», яка ознайомилася з кількома сторінками відредагованого підручника та порівняла їх версією 2021 року.

Наприклад, якщо в старій версії «Навколишнього світу» йшлося, що літопис «Повість минулих літ» написав чернець Києво-Печерського монастиря Нестор. То у новій версії Нестор став просто ченцем без уточнення місця роботи.

Також у попередній версії говорилося, що князь Володимир хрестив увесь народ у Києві, а в новій — «у столиці». Також було «Після смерті Олега у Києві став правити князь Ігор», а стало «Після смерті Олега Руссю став правити князь Ігор».

Крім того, у підручнику з історії Росії за 6 клас змінилася дата, яка вважається моментом заснування Київської Русі як держави.

У редакції 2016 року йдеться: «882 рік, коли Олег об’єднав Новгород та Київ, багато істориків називають умовною датою утворення Давньоруської держави». У редакції 2023 написано інакше: «Поступово найбільшого значення набула династія князів, які вели свій рід від Рюрика. З його покликанням 862 року у Новгород пов’язують утворення держави Русь».

Нова редакція підручника «Навколишній світ» ще не надійшла у продаж, її лише відправили в друк. Окрім нової редакції підручника, також до друку готують методичні матеріали, в яких «уточнюють роль Києва в історії Росії».

Джерело «Медіазони» у видавництві «Просвіта» вважає, що матеріали надійдуть до шкіл до кінця весни.

Нагадаємо, що у квітні 2022 року повідомляло, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну видавництво «Просвіти» отримало розпорядження звести до мінімуму згадки про Україну та Київ у російських шкільних підручниках.