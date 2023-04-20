Росіяни в останні дні активізували повітряні атаки по Україні іранськими дронами Шахед, оскільки отримали нову партію.

Про це заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в етері телемарафону.

Вона зазначила, що окупанти взяли паузу в повітряних атаках по Україні, бо накопичували резерви й чекали на нову партію дронів-камікадзе від Ірану.

— Окупанти отримали нову партію іранських дронів, про це свідчить маркування, виявлене на збитих безпілотниках. Ми спостерігали атаку росіян на Миколаївщині саме цими дронами. Така сама позначка була на тих дронах, які атакували Одещину, – розповіла Гуменюк.

За її словами, можливе й повторення таких атак.

Гуменюк зазначила, що росіяни застосовують дрони-камікадзе, щоб тримати мирне населення в напрузі, а також щоб вишукувати українські системи ППО й об'єкти критичної інфраструктури.

Раніше повідомлялось про те, що за інформацією британської розвідки РФ відправила на південь України нову групу військ.