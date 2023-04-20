Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в ході неанонсованого візиту в Україну відвідав місто Буча Київської області, звільнене від російських окупантів.

Про це він розповів на пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє «Європейська правда».

Генсек Альянсу сказав, що його «до глибини душі зачепило» те, що він побачив у Бучі.

Мер Бучі Анатолій Федорук повідомив у Telegram, що подарував Столтенбергу пам’ятну монету з символами Бучі, виготовлену з російських куль.

«Побачені наслідки руйнувань та скоєних злочинів у місті глибоко вразили генсека. Він запевнив, що НАТО продовжить надавати безпрецедентну підтримку армії та народу України. Вірю, що така рішучість буде непохитною та пришвидшить нашу перемогу», — написав він.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс не зацікавлений у «заморожуванні» ситуації на полі бою в Україні.