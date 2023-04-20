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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в ході неанонсованого візиту в Україну відвідав місто Буча Київської області, звільнене від російських окупантів.
Про це він розповів на пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє «Європейська правда».
Генсек Альянсу сказав, що його «до глибини душі зачепило» те, що він побачив у Бучі.
Мер Бучі Анатолій Федорук повідомив у Telegram, що подарував Столтенбергу пам’ятну монету з символами Бучі, виготовлену з російських куль.
«Побачені наслідки руйнувань та скоєних злочинів у місті глибоко вразили генсека. Він запевнив, що НАТО продовжить надавати безпрецедентну підтримку армії та народу України. Вірю, що така рішучість буде непохитною та пришвидшить нашу перемогу», — написав він.
Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс не зацікавлений у «заморожуванні» ситуації на полі бою в Україні.
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в ході неанонсованого візиту в Україну відвідав місто Буча Київської області, звільнене від російських окупантів.
Про це він розповів на пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє «Європейська правда».
Генсек Альянсу сказав, що його «до глибини душі зачепило» те, що він побачив у Бучі.
Мер Бучі Анатолій Федорук повідомив у Telegram, що подарував Столтенбергу пам’ятну монету з символами Бучі, виготовлену з російських куль.
«Побачені наслідки руйнувань та скоєних злочинів у місті глибоко вразили генсека. Він запевнив, що НАТО продовжить надавати безпрецедентну підтримку армії та народу України. Вірю, що така рішучість буде непохитною та пришвидшить нашу перемогу», — написав він.
Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс не зацікавлений у «заморожуванні» ситуації на полі бою в Україні.