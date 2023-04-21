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Неподалік окупованої Кирилівки у четвер, 20 квітня, в Азовське море впав вертоліт росіян, пілот загинув.
Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров в Telegram.
— Пляжі тут такі привабливі, що не встояв навіть рашистський вертоліт - і з розгону так приземлився, що й частин не збереш, – написав Федоров.
За його даними, пілот російського літака - не вижив.
Водночас місцеві жителі в Telegram-каналах пишуть, що над морем у районі бази відпочинку «Золотий берег» кружляли два вертольоти.
— Труп пілота затонулого вертольота хвилею винесло на центральний пляж Кирилівки, – пишуть місцеві жителі.
Зауважимо, що офіційно підтверджень інциденту окупаційна «влада» Запорізької області та російські військові не оприлюднили.
Нагадаємо, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомляв, що українські військові стримують росіян у динамічних боях у Бахмуті та завдають їм значних втрат.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Неподалік окупованої Кирилівки у четвер, 20 квітня, в Азовське море впав вертоліт росіян, пілот загинув.
Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров в Telegram.
— Пляжі тут такі привабливі, що не встояв навіть рашистський вертоліт - і з розгону так приземлився, що й частин не збереш, – написав Федоров.
За його даними, пілот російського літака - не вижив.
Водночас місцеві жителі в Telegram-каналах пишуть, що над морем у районі бази відпочинку «Золотий берег» кружляли два вертольоти.
— Труп пілота затонулого вертольота хвилею винесло на центральний пляж Кирилівки, – пишуть місцеві жителі.
Зауважимо, що офіційно підтверджень інциденту окупаційна «влада» Запорізької області та російські військові не оприлюднили.
Нагадаємо, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомляв, що українські військові стримують росіян у динамічних боях у Бахмуті та завдають їм значних втрат.