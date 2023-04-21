Неподалік окупованої Кирилівки у четвер, 20 квітня, в Азовське море впав вертоліт росіян, пілот загинув.

Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров в Telegram .

— Пляжі тут такі привабливі, що не встояв навіть рашистський вертоліт - і з розгону так приземлився, що й частин не збереш, – написав Федоров.

За його даними, пілот російського літака - не вижив.

Водночас місцеві жителі в Telegram-каналах пишуть, що над морем у районі бази відпочинку «Золотий берег» кружляли два вертольоти.

— Труп пілота затонулого вертольота хвилею винесло на центральний пляж Кирилівки, – пишуть місцеві жителі.

Зауважимо, що офіційно підтверджень інциденту окупаційна «влада» Запорізької області та російські військові не оприлюднили.