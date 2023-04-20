В Миколаєва відбулось судове засідання у справі Сергія Городецького, якого звинувачують у розповсюдженні матеріалів з пропагандою комуністичного режиму та в публічному запереченні збройної агресії РФ проти України.

Про це повідомили в пресслужбі Центрального районного суду.

Відповідно до обвинувального акту, на початку квітня 2022 року, обвинувачений розмістив та закріпив на своїй особистій сторінці в мережі «Facebook», для доведення до відома невизначеної кількості осіб, фотоматеріали з комуністичною символікою, зокрема партійну символи та зображення одного з очільників РСФСР, що відповідно до висновку спеціаліста розцінюється, як розповсюдження матеріалів, які містять пропаганду забороненого в Україні комуністичного режиму.

— Окрім цього, відповідно до обвинувального акту, у квітні 2022 року, перебуваючи за місцем свого проживання у м.Миколаєві, чоловік опублікував на своїй сторінці в мережі «Facebook» об’ємний допис, де заперечував збройну агресію та окупацію частини території України, – повідомили в суді.

Водночас у своєму дописі чоловік, звинувачував в окупації та прихильності до фашистської ідеології чинне політичне керівництво держави та покладав на них провину за початок збройної агресії РФ.

Після проголошення прокурором обвинувального акту, судом вирішено питання щодо порядку та обсягу дослідження доказів. Зокрема, допит обвинуваченого, свідків, дослідження письмових доказів.

Наразі, за клопотанням захисника для підготовки обвинуваченого до дачі показів, у засіданні оголошено перерву.

Нагадаємо, що в Миколаєві судитимуть миколаївця, який фіксував на відеореєстратор позиції ЗСУ, а потім передавав матеріали окупантам.