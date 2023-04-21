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Обласне комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» оголосило тендер на роботи по реконструкції теплових мереж по вулиці Космонавтів.

Про це свідчать дані системи електронних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

За роботи підприємство готове заплатити до 17 мільйонів 386 тисяч 374 гривень.

Аукціон запланований на 28 квітня. Переможець повинен буде виконати роботи до 1 вересня поточного року.

Після ремонту тепломереж підрядник також має привести до ладу дорогу та тротуар і вивезти будівельне сміття.

Раніше приватне акціонерне товариство «Миколаївська теплоелектроцентраль» оголосило тендер на розробку проєктно-кошторисної документації з капремонту майже 300 метрів теплотраси по вулиці Маріупольській, на якій кожного року стаються аварії.