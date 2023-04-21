|Швидкість вітру:
|3.6 м/с
|Схід сонця:
|05:54
|Захід сонця:
|19:47
|Температура завтра:
|+15 C°
|Швидкість вітру:
|1 м/с
|Схід сонця:
|05:53
|Захід сонця
|20:00
|Температура завтра:
|+17 C°
Глава Пентагону Ллойд Остін провів переговори з міністром оборони України Олексієм Резніковим перед початком засідання групи країн у форматі «Рамштайн» у Німеччині 21 квітня.
Про це Остін розповів у своєму Twitter.
Міністр оборони США зауважив, що йому завжди приємно поспілкуватися з «моїм добрим другом та українським колегою» Олексієм Резніковим.
— За останній рік члени Контактної групи з питань оборони України надали Україні величезні можливості. Ми будемо підтримувати їх стільки, скільки буде потрібно, — наголосив Остін.
Нагадаємо, що депутат Європарламенту, колишній прем’єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс запропонував створити новий формат, який працюватиме над інтеграцію до ЄС України та інших країн на кшталт формату «Рамштайн».
|
Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Глава Пентагону Ллойд Остін провів переговори з міністром оборони України Олексієм Резніковим перед початком засідання групи країн у форматі «Рамштайн» у Німеччині 21 квітня.
Про це Остін розповів у своєму Twitter.
Міністр оборони США зауважив, що йому завжди приємно поспілкуватися з «моїм добрим другом та українським колегою» Олексієм Резніковим.
— За останній рік члени Контактної групи з питань оборони України надали Україні величезні можливості. Ми будемо підтримувати їх стільки, скільки буде потрібно, — наголосив Остін.
Нагадаємо, що депутат Європарламенту, колишній прем’єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс запропонував створити новий формат, який працюватиме над інтеграцію до ЄС України та інших країн на кшталт формату «Рамштайн».