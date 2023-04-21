Глава Пентагону Ллойд Остін провів переговори з міністром оборони України Олексієм Резніковим перед початком засідання групи країн у форматі «Рамштайн» у Німеччині 21 квітня.

Про це Остін розповів у своєму Twitter.

Міністр оборони США зауважив, що йому завжди приємно поспілкуватися з «моїм добрим другом та українським колегою» Олексієм Резніковим.

— За останній рік члени Контактної групи з питань оборони України надали Україні величезні можливості. Ми будемо підтримувати їх стільки, скільки буде потрібно, — наголосив Остін.

Нагадаємо, що депутат Європарламенту, колишній прем’єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс запропонував створити новий формат, який працюватиме над інтеграцію до ЄС України та інших країн на кшталт формату «Рамштайн».