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Дискусія про передачу Україні винищувачів F-16 продовжується. Зокрема, це питання обговорюватиметься під час чергової зустрічі контактної групи з оборони у форматі «Рамштайн», яка відбудеться 21 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга перед засіданням на авіабазі «Рамштайн».
— Країни-союзники надали (літаки, — прим.). Польща передала МіГ-29. Триває дискусія про різні види літаків, але я залишу це на розгляд учасників сьогоднішньої зустрічі, — сказав він.
Нагадаємо, колишній головнокомандувач сил НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс вважає, що Захід має надати Україні бойові літаки.
Також повідомлялося, що в США військові чиновники негласно підштовхують Міністерство оборони до схвалення відправки в Україну винищувачів F-16, щоби допомогти їй захиститися від російських ракет і безпілотників.
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Дискусія про передачу Україні винищувачів F-16 продовжується. Зокрема, це питання обговорюватиметься під час чергової зустрічі контактної групи з оборони у форматі «Рамштайн», яка відбудеться 21 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга перед засіданням на авіабазі «Рамштайн».
— Країни-союзники надали (літаки, — прим.). Польща передала МіГ-29. Триває дискусія про різні види літаків, але я залишу це на розгляд учасників сьогоднішньої зустрічі, — сказав він.
Нагадаємо, колишній головнокомандувач сил НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс вважає, що Захід має надати Україні бойові літаки.
Також повідомлялося, що в США військові чиновники негласно підштовхують Міністерство оборони до схвалення відправки в Україну винищувачів F-16, щоби допомогти їй захиститися від російських ракет і безпілотників.