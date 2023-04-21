Дискусія про передачу Україні винищувачів F-16 продовжується. Зокрема, це питання обговорюватиметься під час чергової зустрічі контактної групи з оборони у форматі «Рамштайн», яка відбудеться 21 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга перед засіданням на авіабазі «Рамштайн».

— Країни-союзники надали (літаки, — прим.). Польща передала МіГ-29. Триває дискусія про різні види літаків, але я залишу це на розгляд учасників сьогоднішньої зустрічі, — сказав він.

Нагадаємо, колишній головнокомандувач сил НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс вважає, що Захід має надати Україні бойові літаки.

Також повідомлялося, що в США військові чиновники негласно підштовхують Міністерство оборони до схвалення відправки в Україну винищувачів F-16, щоби допомогти їй захиститися від російських ракет і безпілотників.