Навчання українських бійців на американських танках Abrams розпочнуться вже найближчими тижнями. Таке рішення було ухвалено на сьогоднішній зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як пише видання, посилаючись на офіційних осіб, 31 танк прибуде на полігон Графенвер у Німеччині наприкінці травня.

«Українські військові розпочнуть навчання через пару тижнів. Ці тренування займуть близько 10 тижнів», — цитує АР заяву джерела.

Вказано, що навчання проходитимуть не на тих танках, які США передадуть Україні, Натомість у Штатах вже оновлюють 31 бойовий танк M1A1 для відправки українцям на передову.

«Ця ідея полягає в тому, щоб українські війська пройшли підготовку до того моменту, коли оновлені танки будуть готові і можуть виконувати бойові завдання. Цистерни цих машин переобладнуються під потреби України», — пояснює джерело виданню.

За словами чиновників, близько 250 українських військовослужбовців пройдуть підготовку — одні навчаться керувати танками, а інші — ремонтувати та обслуговувати їх.

«Після перших 10 тижнів також може бути проведено додаткове навчання, як вести бій і маневрувати з танками», — додають чиновники на умовах анонімності.

Нагадаємо, дискусія про передачу Україні винищувачів F-16 продовжується. Зокрема, це питання обговорюватиметься під час чергової зустрічі контактної групи з оборони у форматі «Рамштайн», яка відбудеться 21 квітня.