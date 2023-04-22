Польща, Литва, Латвія та Естонія Росії, зокрема відключення Газпромбанку від міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT або принаймні заморозити його активи.

Про спільний лист чотирьох країн до Єврокомісії, повідомляє Укрінформ.

«Враховуючи роль банку в планах російського істеблішменту щодо розкрадання державних коштів та їх використання кремлем для досягнення політичних інтересів, відключення Газпромбанку від SWIFT має першочергове та символічне значення», — наголошують у спільному зверненні чотири країни.

Крім відключення Газпромбанку від SWIFT, Польща та країни Балтії пропонують у новому пакеті санкцій заборонити імпорт до ЄС скрапленого газу й алюмінію з Росії, експорт російських діамантів, а також обмеження використання північної гілки нафтопроводу «Дружба».

Газпромбанк є третім за величиною російським банком, який обслуговує усі міжнародні платежі за російський газ.

Європейська комісія 21 квітня представить послам країн ЄС зміст нового пакету санкцій проти РФ.

Нагадаємо, Швейцарія запровадила санкції проти російської ПВК «Вагнера» та інформагентства РіаФан.