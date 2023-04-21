Перші вантажівки з українськими харчовими продуктами, включаючи кукурудзу та яйця, розпочали транзит через Польщу до Нідерландів у п’ятницю вранці.

З ночі почали діяти нові правила, що дозволяють перевезення, повідомив Reuters представник польської митниці.

Ці правила поклали край забороні, яка була запроваджена без попередження 15 квітня, через що багато компаній залишили товари на кордоні в Україні.

— Перший конвой із п’яти супроводжуваних вантажівок, що перевозять сільськогосподарську продукцію з прикордонного переходу Дорогуськ, прямує до Нідерландів, — повідомила Reuters Юстина Пасєчинська, прессекретар Національної податкової адміністрації.

Кілька країн Центральної Європи, які постраждали від надлишку імпорту української сільськогосподарської продукції, що знизило ціни для місцевих виробників, цього тижня ввели заборону на імпорт з України.

Польща, перша країна, яка також заборонила транзит таких товарів.

Проте у вівторок було досягнуто домовленості з Україною про відновлення транзиту за допомогою пломбованих контейнерів, які їздитимуть у конвоях.

За словами митників, колони прямуватимуть або до польського кордону, або до портів для завантаження на кораблі.

Нагадаємо, Угорщина розширила перелік забороненої для імпорту сільськогосподарської продукції з України. Так, країна ввела обмеження проти 25 продуктів та зернових.

Раніше повідомлялося, що Польща створить спеціальну слідчу комісію через шахрайство з імпортом українського зерна, яке продавалося за заниженими цінами.