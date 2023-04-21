У неділю, 23 квітня, частина міського транспорту курсуватиме за зміненим маршрутом, щоб жителі міста могли доїхати до міських кладовищ.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

До Мішкового кладовища:

Автобусний маршрут №79: вул. Велика Морська, 11 (Південнобузький міст) - вул. Троїцька - Електронна - Олександра Янати - Казарського - вул. Автомобільна (кладовище).

До кладовища у Матвіївці:

Додатковий маршрут: вул Силікатна, 264-Б – Верхня – 1-а Піщана – Матвіївська – Верхня – міське кладовище.

До кладовища у Балабанівці:

Автобусний маршрут №91: Стадіон – мкрн Балабанівка (кладовище).

До кладовища на Баштанському шосе:

Додатковий маршрут: Космонавтів, 71 (центр “Світанок”) – Троїцька – автодорога Н-11 Баштанське шосе – кладовище (колишня кінцева зупинка маршруту №79).

Вищезазначений транспорт буде працювати з 07:00 до 15:00.

Інші маршрути курсуватимуть містом у звичному режимі.