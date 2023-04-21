У Миколаєві готують до відкриття дитячі садки.

Про це повідомили в прес-службі Миколаївської міської ради.

Нагадаємо, що в садочках, де є можливість облаштувати укриття, наразі виконують ремонти цих приміщень.

— В одному з дитячіх садків Заводського району міста повністю оновлюють стіни, підлогу та стелю, проводять усі необхідні комунікації. У приміщенні облаштують туалетні кімнати, встановлять рукомийники, буде гаряча вода. Згодом покажу готовий результат, – повідомив мер Олександр Сєнкевич.

Відзначимо, що садки відкриватимуть поступово, в міру готовності з огляду на питання безпеки.