|Швидкість вітру:
|3.8 м/с
|Схід сонця:
|05:54
|Захід сонця:
|19:47
|Температура завтра:
|+15 C°
|Швидкість вітру:
|2 м/с
|Схід сонця:
|05:53
|Захід сонця
|20:00
|Температура завтра:
|+18 C°
Посольство Албанії в РФ повідомило про скасування безвізового режиму для громадян Росії.
Як пише «Європейська правда», про це йдеться у повідомленні посольства.
«Посольство Республіки Албанія в Російській Федерації інформує, що відповідно до поправок Ради міністрів Республіки Албанія від 20.04.2023 року в постанові № 858 від 29.12.2021 року скасовується безвізовий режим для громадян Російської Федерації (щороку з 01 травня по 30 вересня)» — йдеться у повідомленні.
У дипмісії попередили, що для відвідування Албанії росіянам тепер треба оформити візу відповідно до мети поїздки.
Раніше росіяни могли в’їжджати в країну без візи з 1 травня до 30 вересня. Так Албанія стимулювала туризм.
Після російського вторгнення в Україну безвізовий в’їзд для росіян скасувала Північна Македонія, Чорногорія скоротила літнє перебування без візи до 30 днів, а Казахстан — до 90 днів протягом півроку.
Нагадаємо, Грузинська опозиція пропонує скоротити безвіз для росіян до 30 днів замість року.
|
Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Посольство Албанії в РФ повідомило про скасування безвізового режиму для громадян Росії.
Як пише «Європейська правда», про це йдеться у повідомленні посольства.
«Посольство Республіки Албанія в Російській Федерації інформує, що відповідно до поправок Ради міністрів Республіки Албанія від 20.04.2023 року в постанові № 858 від 29.12.2021 року скасовується безвізовий режим для громадян Російської Федерації (щороку з 01 травня по 30 вересня)» — йдеться у повідомленні.
У дипмісії попередили, що для відвідування Албанії росіянам тепер треба оформити візу відповідно до мети поїздки.
Раніше росіяни могли в’їжджати в країну без візи з 1 травня до 30 вересня. Так Албанія стимулювала туризм.
Після російського вторгнення в Україну безвізовий в’їзд для росіян скасувала Північна Македонія, Чорногорія скоротила літнє перебування без візи до 30 днів, а Казахстан — до 90 днів протягом півроку.
Нагадаємо, Грузинська опозиція пропонує скоротити безвіз для росіян до 30 днів замість року.