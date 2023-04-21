Посольство Албанії в РФ повідомило про скасування безвізового режиму для громадян Росії.

Як пише «Європейська правда», про це йдеться у повідомленні посольства.

«Посольство Республіки Албанія в Російській Федерації інформує, що відповідно до поправок Ради міністрів Республіки Албанія від 20.04.2023 року в постанові № 858 від 29.12.2021 року скасовується безвізовий режим для громадян Російської Федерації (щороку з 01 травня по 30 вересня)» — йдеться у повідомленні.

У дипмісії попередили, що для відвідування Албанії росіянам тепер треба оформити візу відповідно до мети поїздки.

Раніше росіяни могли в’їжджати в країну без візи з 1 травня до 30 вересня. Так Албанія стимулювала туризм.

Після російського вторгнення в Україну безвізовий в’їзд для росіян скасувала Північна Македонія, Чорногорія скоротила літнє перебування без візи до 30 днів, а Казахстан — до 90 днів протягом півроку.

Нагадаємо, Грузинська опозиція пропонує скоротити безвіз для росіян до 30 днів замість року.