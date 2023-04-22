|Скорость ветра:
|4.5 м/с
|Восход солнца:
|05:52
|Заход солнца:
|19:48
|Температура завтра:
|+18 C°
|Скорость ветра:
|3.6 м/с
|Восход солнца:
|05:51
|Заход солнца
|20:01
|Температура завтра:
|+19 C°
Вночі, 21 квітня рятувальники Миколаївщини гасили масштабну пожежу у Первомайську.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Миколаївській області.
У місті по вулиці Миколи Гуцаленка зайнялися господарчі будівлі та території приватного будинку.
— 21 квітня, о 21:25, до Служби порятунку надійшло повідомлення про займання двох господарчих споруд на території приватного домоволодіння, – йдеться в повідомленні.
Пожежники врятували від знищення літню кухню та погасили вогонь на площі 35 квадратних метрів.
Причина займання залишається невідомою.
Нагадаємо, у Головному управлінні ДСНС в Миколаївській області закликали утриматись від відвідування кладовищ на поминальний тиждень на деокупованих територіях, а також там де велись активні бойові дії.
|
Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Вночі, 21 квітня рятувальники Миколаївщини гасили масштабну пожежу у Первомайську.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Миколаївській області.
У місті по вулиці Миколи Гуцаленка зайнялися господарчі будівлі та території приватного будинку.
— 21 квітня, о 21:25, до Служби порятунку надійшло повідомлення про займання двох господарчих споруд на території приватного домоволодіння, – йдеться в повідомленні.
Пожежники врятували від знищення літню кухню та погасили вогонь на площі 35 квадратних метрів.
Причина займання залишається невідомою.
Нагадаємо, у Головному управлінні ДСНС в Миколаївській області закликали утриматись від відвідування кладовищ на поминальний тиждень на деокупованих територіях, а також там де велись активні бойові дії.