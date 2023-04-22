Вночі, 21 квітня рятувальники Миколаївщини гасили масштабну пожежу у Первомайську.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Миколаївській області.

У місті по вулиці Миколи Гуцаленка зайнялися господарчі будівлі та території приватного будинку.

— 21 квітня, о 21:25, до Служби порятунку надійшло повідомлення про займання двох господарчих споруд на території приватного домоволодіння, – йдеться в повідомленні.

Пожежники врятували від знищення літню кухню та погасили вогонь на площі 35 квадратних метрів.

Причина займання залишається невідомою.

Нагадаємо, у Головному управлінні ДСНС в Миколаївській області закликали утриматись від відвідування кладовищ на поминальний тиждень на деокупованих територіях, а також там де велись активні бойові дії.