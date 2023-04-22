У суботу, 22 квітня, у Миколаєві в дитячому містечку «‎Казка» аніматор в костюмі пса Патрона танцював під музику російського виконавця, попри те, що у громдаських місцях заборонено відтворення російської музики.

Адміністрація закладу прокоментувала інцидент та зазначила, що музику ввімкнули відвідувачі.

— Сьогодні на території Дитячого містечка «Казка» стався непередбачуваний інцидент. Відвідувачі містечка, на честь Дня народження дитини, вирішили влаштувати невеличке свято із залученням аніматора. Під час проведення програми, ними був використаний російськомовний музичний репертуар. Жодних домовленостей з адміністрацією містечка, а також підприємцями, щодо проведення свята не було. Це абсолютно випадкові відвідувачі. В той же час, відвідувачам було зроблено зауваження, щодо мови музичного репертуару. Після чого свято було завершено та, як наслідок, російськомовний репертуар вимкнено, – йдеться в повідомленні.

У закладі зазначили, що на території містечка можна проводити заходи, проте з дотриманням вимог чинного законодавства.

— Також, звертаємося до усіх мешканців міста та відвідувачів Дитячого містечка «Казка». На території містечка не заборонено проведення різноманітних розважальних програм за ініціативи самих відвідувачів, святкувань днів народжень і т. ін., без великого скупчення людей, але з додержанням вимог ч. 1 та 2 статті 23 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», – зазначили у закладі.

Адміністрація дитячого містечка перепросила за дану ситуацію і пообіцяла не допускати подібних інцидентів.

Нагадаємо, раніше у Миколаєві після скарги на шансон та іншу російськомовну музику, яка лунала у маршрутці №21, водія змусили прибрати з салону магнітолу.