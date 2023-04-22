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Двоє жителів Снігурівщини натрапили на ворожу міну, коли йшли збирати польові гриби. Один з «екстрималів» отримав тяжкі поранення.
Про це повідомляє начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет.
Один з чоловіків наступив на міну, наразі його госпіталізували до медичного закладу. На щастя другий чоловік не постраждав.
— Нагадую мешканцям деокупованих територій, будьте пильними та без потреби не ходіть до лісових насаджень та на поля, особливо у місця, де базувалися окупанти, – вкотре наголошує Сергій Шайхет.
Нагадаємо, нещодавно двоє мешканців деокупованого села Знам'янка на Миколаївщині, що тривалий час перебувало в окупації знайшли вдома залишені росіянами боєприпаси.
Раніше, 6 квітня, на центральній вулиці Миколаєва біля Юрти Незламності рятувальники спільно з представниками міжнародної організації HALO Trust (ХАЛО Траст) провели інформаційно-просвітницький захід з навчання населення ризикам, пов'язаним з вибухонебезпечними предметами.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Двоє жителів Снігурівщини натрапили на ворожу міну, коли йшли збирати польові гриби. Один з «екстрималів» отримав тяжкі поранення.
Про це повідомляє начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет.
Один з чоловіків наступив на міну, наразі його госпіталізували до медичного закладу. На щастя другий чоловік не постраждав.
— Нагадую мешканцям деокупованих територій, будьте пильними та без потреби не ходіть до лісових насаджень та на поля, особливо у місця, де базувалися окупанти, – вкотре наголошує Сергій Шайхет.
Нагадаємо, нещодавно двоє мешканців деокупованого села Знам'янка на Миколаївщині, що тривалий час перебувало в окупації знайшли вдома залишені росіянами боєприпаси.
Раніше, 6 квітня, на центральній вулиці Миколаєва біля Юрти Незламності рятувальники спільно з представниками міжнародної організації HALO Trust (ХАЛО Траст) провели інформаційно-просвітницький захід з навчання населення ризикам, пов'язаним з вибухонебезпечними предметами.