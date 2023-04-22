У мережі опублікували останнє інтерв’ю екснардепа Олега Барни, який нещодавно загинув на фронті.

Відео оприлюднив військовий журналіст Олекса Світлійший. Розмова була записана за кілька днів до загибелі Олега Барни.

Колишній народний депутат розповів, що у цивільному житті він працював учителем фізики, математики та захисту вітчизни в одній зі шкіл Тернопільської області. Народним депутатом він був у період із 2014 до 2019 року.

Зі слів Барни, з 2008 року його знято з військового обліку у зв’язку з інвалідністю (перелом тазу, шурупи на все життя, поранення та контузія на Майдані), але він пішов добровольцем воювати.

За день до початку повномасштабного вторгнення Росії Барна був на ефірі у Києві і пізно ввечері повертався додому. А о 04:00 родичі з Харківської області зателефонували екснардепу та повідомили, що в них летять російські ракети.

— Дружина каже: «Може займешся волонтерством?». Я кажу: «Добре». А потім вона побачила, як я з горища знімаю свій військовий речмішок, то все зрозуміла. Справа в тому, що я боягуз, бо знаю, хто такі москалі – звірі та нелюди. Тому я дуже боявся і боюся, щоб цей звір не прийшов у наш будинок на Галичині, – разповідає в інтерв'ю Олег Барна.

Нагадаємо, народний депутат Верховної Ради 8-го скликання Олег Барна загинув у боях за Україну 17 квітня, напередодні свого Дня народження.