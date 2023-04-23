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Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Чоловіки прибули в пункт пропуску «Лужанка» у супроводі 52-річного жителя села Королево, що у Берегівському районі. Той мав із собою доручення від батьків, видані на установчі дані дітей 13 та 15 років, прізвища яких були вказані у пред’явлених свідоцтвах про народження.
Однак інспектор прикордонного контролю одразу викрив аферу.
Тепер на молодиків, які прикидалися дітьми, чекає адмінвідповідальність. А особам, які сприяли їм у незаконному перетині кордону, загрожує кримінальна відповідальність за організацію незаконного переміщення осіб через кордон, повідомили у Держприкордонслужбі.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Чоловіки прибули в пункт пропуску «Лужанка» у супроводі 52-річного жителя села Королево, що у Берегівському районі. Той мав із собою доручення від батьків, видані на установчі дані дітей 13 та 15 років, прізвища яких були вказані у пред’явлених свідоцтвах про народження.
Однак інспектор прикордонного контролю одразу викрив аферу.
Тепер на молодиків, які прикидалися дітьми, чекає адмінвідповідальність. А особам, які сприяли їм у незаконному перетині кордону, загрожує кримінальна відповідальність за організацію незаконного переміщення осіб через кордон, повідомили у Держприкордонслужбі.