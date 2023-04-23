Вчора, 22 квітні, на Миколаївщині рятувальники загасили дві пожежі у Миколаївському та Баштанському районах області.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.

Перша пожежа сталась в Новій Одесі повідомили о 23:22. До місця виклику направили два відділення рятувальників, які ліквідували загоряння на площі 80 кв.м та врятували від вогню два житлових будинки. За попередніми даними, причиною займання стало коротке замикання електромережі.

Ще одна пожежа сталась в двоповерховій будівлі, яка не використовується, в селі Мурахівка Березнегуватської громади. Пожежу ліквідували о 4:30 на площі 40 кв.м. Причина її виникнення наразі встановлюється.

Крім того, вночі, 21 квітня рятувальники Миколаївщини гасили масштабну пожежу у Первомайську –зайнялися господарчі будівлі та території приватного будинку.