Керівниця пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк не підтвердила і не спростувала інформацію про висадку Збройних сил України на лівому березі Херсонщини.

Коментуючи заяву американського Інституту вивчення війни (ISW), який з посиланням на російських пропагандистів повідомив, що українські військові нібито висадилися на лівому березі Херсонської області, вона закликала дотримуватись інформаційної тиші.

— Хочу, щоб усі розуміли, що дуже складна робота триває, коли треба подолати таку перешкоду, як Дніпро. Коли лінія фронту проходить такою широкою потужною річкою. Тому умови військової операції вимагають інформаційної тиші до тих пір, поки це не буде достатньо безпечно для наших військових. Тому тут треба набратися терпіння, – наголосила Гуменюк.

Вона зазначила, що будь-які опубліковані дані може використати противник.

— Я вже говорила, що ця війна має ознаки гібридної, тут досить потужний інформаційний фронт. Справді всі чекають добрих новин, і вони їх обовʼязково дочекаються, але ці новини мають бути добрими для якомога більшої кількості наших військових, – розповіла речниця.

Російські окупанти захопили Херсон і майже всю Херсонську область на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, у лютому й березні 2022 року. У листопаді 2022 року Сили оборони України звільнили від російських окупантів правобережну частину Херсонської області разом з обласним центром.

Після цього росіяни почали системно обстрілювати Херсон та інші звільнені населені пункти регіону. Прокудін зазначав, що окупанти хаотично обстрілюють усі райони Херсону, де живуть люди, хоча там немає ані військової техніки, ані військових.

Лівобережна частина Херсонської області залишається під російською окупацією. На захоплених територіях, за даними Генштабу ЗСУ, окупанти чинять тиск на місцеве населення й обмежують його права, а також селять у житло українців російських військових.