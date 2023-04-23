Від 23 квітня система Prozorro почала відображати інформацію про незбройні оборонні закупівлі.

Про це повідомили в Міністерстві економіки.

Цю інформацію опублікують згідно з новою редакцією закону «Про оборонні закупівлі». Звіти стосуватимуться саме незбройних закупівель: харчування, речового майна, пального тощо на суму від 200 тисяч грн для товарів і послуг, і 1,5 млн грн — для робіт. Інформація міститиме назву замовника, предмет закупівлі та ціну за одиницю.

Замовникам закупівлі послуг з харчування необхідно буде прозвітувати про ціну за одиницю кожного продукту. Для цього вони зможуть завантажити в систему Prozorro файл із відповідними розрахунками.

За словами директора Prozorro Миколи Ткаченка, оборонні замовники можуть не публікувати дані про загальну суму та обсяги закупівель, місця доставки й найменування постачальника.

Закон передбачає, що замовники та військові частини мають публікувати звіти в систему Prozorro протягом 10 робочих днів з дня підписання контракту. Крім того, до 22 червня їм потрібно буде прозвітувати по всіх договорах, укладених з 24 лютого 2022 року.