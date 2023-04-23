Миколаївські спортсмени, вибороли 17 медалей на Кубку України з плавання серед спортсменів з ураженнями опорно – рухового апарату, порушеннями зору та розумового і фізичного розвитку.

Про це повідомили в «Миколаївському Інваспорті».

З 19 по 22 квітня у місті Кам’янське (Дніпропетровської обл.) проходив Кубок України з плавання від Миколаївського регіонального центру «Інваспорт» прийняли участь 6 спортсменів, які виступили дуже вдало та вибороли 17 медалей: 14 золотих, 1 срібну та 2 бронзових.

Зокрема, на рахунку МСУ Колісниченко Марії – 5 золотих медалей, МСУ Василенка Дмитра – 4 «золота», МСУ Мальцевої Ангеліни – 3 золотих нагороди, МСУ Кирпи Владислава – 2 «золота» та 1 «срібло», а КМСУ Колісника Олега, який виконав норматив майстра спорту, – 2 золотих медалі.

Тренують спортсменів Воронцова Оксана, Ільїна Тетяна, Ільін Микола, Козленко Андрій, Нагієва Алла, Бойченко Оксана та Тюветський Денис.