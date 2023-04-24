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Російські військові намагаються прикриватися місцевим населенням лівого берега Херсонщини, щоб зробити собі «живий щит» на нових рубежах оборони.
Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк, інформує Суспільне.
— Маневри армії РФ відбуваються постійно. Вони намагаються відтягнути більш потужні та підготовлені сили якомога далі. Це класика, яку ми спостерігали й на правому березі. Тактика їх дій досить циклічна, вона повторюється. Як правило передній край вони поповнюють тим, кого не шкода, а елітні підрозділи, які готові тримати оборону, вони відтягують трохи далі. Логіка їх нам зрозуміла. Ми знаємо, як готувати нам свої дії, – зазначила Гуменюк.
За її словами, особовий склад ворога на лівому березі не дуже якісний. Здебільшого — це нещодавно мобілізовані, яких влаштовують в підрозділи на передній край. Їх маневри говорять про потужні оборонні позиції.
Очільниця пресцентру додала, що Сили оборони ведуть дуже складну роботу, адже лінія фронту проходить широкою річкою.
— Умови військової операції вимагають, дійсно, інформаційної тиші до тих пір поки це не буде достатньо безпечно для наших військових. Тому треба набратися терпіння. Всі чекають добрих новин і вони їх обов‘язково дочекаються, але ці новини мають бути добрими для якомога більшої кількості наших військових, – зазначала Гуменюк.
Нагадаємо, що в ОК «Південь» прокоментували інформацію про висадку ЗСУ на лівому березі Херсонщини.
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Російські військові намагаються прикриватися місцевим населенням лівого берега Херсонщини, щоб зробити собі «живий щит» на нових рубежах оборони.
Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк, інформує Суспільне.
— Маневри армії РФ відбуваються постійно. Вони намагаються відтягнути більш потужні та підготовлені сили якомога далі. Це класика, яку ми спостерігали й на правому березі. Тактика їх дій досить циклічна, вона повторюється. Як правило передній край вони поповнюють тим, кого не шкода, а елітні підрозділи, які готові тримати оборону, вони відтягують трохи далі. Логіка їх нам зрозуміла. Ми знаємо, як готувати нам свої дії, – зазначила Гуменюк.
За її словами, особовий склад ворога на лівому березі не дуже якісний. Здебільшого — це нещодавно мобілізовані, яких влаштовують в підрозділи на передній край. Їх маневри говорять про потужні оборонні позиції.
Очільниця пресцентру додала, що Сили оборони ведуть дуже складну роботу, адже лінія фронту проходить широкою річкою.
— Умови військової операції вимагають, дійсно, інформаційної тиші до тих пір поки це не буде достатньо безпечно для наших військових. Тому треба набратися терпіння. Всі чекають добрих новин і вони їх обов‘язково дочекаються, але ці новини мають бути добрими для якомога більшої кількості наших військових, – зазначала Гуменюк.
Нагадаємо, що в ОК «Південь» прокоментували інформацію про висадку ЗСУ на лівому березі Херсонщини.