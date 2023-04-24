Кабінет міністрів прийняв постанову, яка допоможе спростити процес виїзду на лікування для українських військових.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Відтепер медзаклади, в яких на лікуванні або реабілітації перебувають захисники України, зможуть самостійно визначати необхідність направлення їх на лікування за кордон.

— Медзаклад, в якому захисник України перебуває на лікуванні, самостійно формуватиме висновок про необхідність направлення на лікування за кордон та надсилатиме пакет документів до відповідного державного органу, – сказано в повідомленні.

Це дозволить без консиліуму військово-медичного закладу прийматимети висновок про необхідність направлення захисника України на лікування за кордон.

Нагадаємо, що з початку дії заборони на виїзд державних службовців за кордон, прикордонники не випустили за межі України вже близько 100 чиновників.