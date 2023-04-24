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Кабінет міністрів прийняв постанову, яка допоможе спростити процес виїзду на лікування для українських військових.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.
Відтепер медзаклади, в яких на лікуванні або реабілітації перебувають захисники України, зможуть самостійно визначати необхідність направлення їх на лікування за кордон.
— Медзаклад, в якому захисник України перебуває на лікуванні, самостійно формуватиме висновок про необхідність направлення на лікування за кордон та надсилатиме пакет документів до відповідного державного органу, – сказано в повідомленні.
Це дозволить без консиліуму військово-медичного закладу прийматимети висновок про необхідність направлення захисника України на лікування за кордон.
Нагадаємо, що з початку дії заборони на виїзд державних службовців за кордон, прикордонники не випустили за межі України вже близько 100 чиновників.
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Кабінет міністрів прийняв постанову, яка допоможе спростити процес виїзду на лікування для українських військових.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.
Відтепер медзаклади, в яких на лікуванні або реабілітації перебувають захисники України, зможуть самостійно визначати необхідність направлення їх на лікування за кордон.
— Медзаклад, в якому захисник України перебуває на лікуванні, самостійно формуватиме висновок про необхідність направлення на лікування за кордон та надсилатиме пакет документів до відповідного державного органу, – сказано в повідомленні.
Це дозволить без консиліуму військово-медичного закладу прийматимети висновок про необхідність направлення захисника України на лікування за кордон.
Нагадаємо, що з початку дії заборони на виїзд державних службовців за кордон, прикордонники не випустили за межі України вже близько 100 чиновників.