Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила про відправлення в Україну першої партії танків Leopard 2A4. Мова йде про шість одиниць цієї техніки.

Про це повідомляє CNN.

За її словами, танки залишили портове місто Сантандер разом з 20 важкими транспортними засобами.

— За шість днів, транзитом через іншу країну, вони будуть в Україні, – заявила Роблес.

Минулого тижня міністр оборони повідомила, що ще чотири танки Leopard, на додаток до нинішніх шести, будуть відправлені в Україну після ремонту «якомога швидше».

Загалом 40 членів екіпажів танків і 15 механіків пройшли підготовку в Іспанії.

Нагадаємо, системи протиповітряної оборони Patriot вже прибули в Україну, а тому захист неба від російських загарбників стане ефективнішим.