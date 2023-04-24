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Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила про відправлення в Україну першої партії танків Leopard 2A4. Мова йде про шість одиниць цієї техніки.
Про це повідомляє CNN.
За її словами, танки залишили портове місто Сантандер разом з 20 важкими транспортними засобами.
— За шість днів, транзитом через іншу країну, вони будуть в Україні, – заявила Роблес.
Минулого тижня міністр оборони повідомила, що ще чотири танки Leopard, на додаток до нинішніх шести, будуть відправлені в Україну після ремонту «якомога швидше».
Загалом 40 членів екіпажів танків і 15 механіків пройшли підготовку в Іспанії.
Нагадаємо, системи протиповітряної оборони Patriot вже прибули в Україну, а тому захист неба від російських загарбників стане ефективнішим.
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Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила про відправлення в Україну першої партії танків Leopard 2A4. Мова йде про шість одиниць цієї техніки.
Про це повідомляє CNN.
За її словами, танки залишили портове місто Сантандер разом з 20 важкими транспортними засобами.
— За шість днів, транзитом через іншу країну, вони будуть в Україні, – заявила Роблес.
Минулого тижня міністр оборони повідомила, що ще чотири танки Leopard, на додаток до нинішніх шести, будуть відправлені в Україну після ремонту «якомога швидше».
Загалом 40 членів екіпажів танків і 15 механіків пройшли підготовку в Іспанії.
Нагадаємо, системи протиповітряної оборони Patriot вже прибули в Україну, а тому захист неба від російських загарбників стане ефективнішим.