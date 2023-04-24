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В Україні розробили алгоритм дій для допомоги родинам зниклих безвісти, які часто не знають, як діяти та до яких органів звертатися з питань, які їх хвилюють.
Про це повідомляє Мінреінтеграції.
Мінреінтеграції підготувало алгоритми дій щодо найбільш актуальних питань.
— Алгоритми розроблено на підставі запитів, які надходили на гарячі лінії Уповноваженого зі зниклих безвісти, – повідомили в міністерстві.
Нагадаємо, днями представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко повідомив, що близько 20% повернутих з російського полону українців мали статус зниклих безвісти.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
В Україні розробили алгоритм дій для допомоги родинам зниклих безвісти, які часто не знають, як діяти та до яких органів звертатися з питань, які їх хвилюють.
Про це повідомляє Мінреінтеграції.
Мінреінтеграції підготувало алгоритми дій щодо найбільш актуальних питань.
— Алгоритми розроблено на підставі запитів, які надходили на гарячі лінії Уповноваженого зі зниклих безвісти, – повідомили в міністерстві.
Нагадаємо, днями представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко повідомив, що близько 20% повернутих з російського полону українців мали статус зниклих безвісти.