За останній тиждень на півдні саперам вдалося розмінувати 170 га сільськогосподарських угідь, з них 110 га на Миколаївщині.

Про це повідомляє у своєму Telegram-каналі речник ОК «Південь» Владислав Назаров.

У Миколаївській області понад 110 га територій сільськогосподарських угідь, знешкоджено та знищено понад 630 вибухонебезпечних предметів.

— 332 059 м2 будівель, знешкоджено та знищено 49 439 вибухонебезпечних предметів, – написав Владислав Назаров.

Він додав, що на Херсонщині було очищено понад 60 га територій сільськогосподарських угідь, понад 4000 м2 будівель. Крім цього, було знешкоджено та знищено близько 320 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, що станом на 16 квітня піротехніки розмінували вже понад три тисячі гектарів території Миколаївської області. Водночас вони вилучили близько 14 тисяч вибухонебезпечних предметів.