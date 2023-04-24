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Адміністрації на окупованих територіях України змушують населення приймати паспорти Російської Федерації. Вторгнення намагаються представити як успішне.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії.
Як зазначається у зведенні, мешканців Херсонської области попередили, що ті, хто не прийме російський паспорт до 1 червня 2023 року, будуть «депортовані», а їхнє майно конфісковано.
За даними британської розвідки, Росія використовує паспорти як інструмент «русифікації» окупованих територій, як це було у Донецьку та Луганську до вторгнення у лютому 2022 року.
«Росія, ймовірно, прискорює інтеграцію окупованих територій України до бюрократії Російської Федерації, щоб подати вторгнення як успішне, особливо напередодні президентських виборів 2024 року», — зазначають у Міноборони Британії.
Нагадаємо, в школах тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області окупанти проводять тотальну русифікацію.
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Адміністрації на окупованих територіях України змушують населення приймати паспорти Російської Федерації. Вторгнення намагаються представити як успішне.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії.
Як зазначається у зведенні, мешканців Херсонської области попередили, що ті, хто не прийме російський паспорт до 1 червня 2023 року, будуть «депортовані», а їхнє майно конфісковано.
За даними британської розвідки, Росія використовує паспорти як інструмент «русифікації» окупованих територій, як це було у Донецьку та Луганську до вторгнення у лютому 2022 року.
«Росія, ймовірно, прискорює інтеграцію окупованих територій України до бюрократії Російської Федерації, щоб подати вторгнення як успішне, особливо напередодні президентських виборів 2024 року», — зазначають у Міноборони Британії.
Нагадаємо, в школах тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області окупанти проводять тотальну русифікацію.