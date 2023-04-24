У 2022 році світові витрати на військові потреби встановили новий рекорд. Вони досягли позначки 2,224 трильйона доларів.

Про це йдеться у звіті, опублікованому дослідницьким інститутом SIPRI у Стокгольмі.

Торік 56% світових загальних витрат припадали на трьох найбільших витратників — Сполучені Штати, Китай та росію.

За оцінками експертів, найрізкіше зростання (+13%) спостерігалося в Європі. Переважно воно припало на військові витрати України та РФ. Однак допомога Україні, занепокоєння щодо посилення загрози з боку росії та напруженість у Східній Азії сильно вплинули на рішення щодо витрат багатьох інших держав,.

Військові витрати держав Центральної та Західної Європи минулого року становили 345 мільярдів доларів. У реальному вираженні витрати цих країн вперше перевищили рівень 1989 року, коли закінчувалася Холодна війна, і стали на 30% вищими, ніж у 2013 році. Кілька держав значно збільшили військові витрати після початку повномасштабної війни Росії в Україні, тоді як інші оголосили про плани підвищити рівень витрат протягом найближчого десятиліття.

Найбільш різке зростання відбулося у Фінляндії (+36%), Литві (+27%), Швеції (+12%) та Польщі (+11%).

У 2022 році російські військові витрати зросли приблизно на 9,2% — майже до 86,4 мільярда доларів. Це було еквівалентно 4,1% минулорічного ВВП рф. У 2021 році цей показник складав 3,7%.

Військові витрати України минулого року збільшилися на 640% і досягли 44 мільярдів доларів. Це було найвище збільшення військових витрат країни за один рік, яке коли-небудь фіксували в SIPRI.

Частка військових витрат у ВВП України зросла до 34%. У 2021 році вона становила 3,2%.

Сполучені Штати витратили на оборонну галузь найбільше серед усіх країн світу. Військові витрати США сягнули 877 мільярдів доларів у 2022 році — це 39% загальної світової суми і втричі більше, ніж показник Китаю. Військова допомога Україні торік коштувала США 19,9 мільярда доларів.

Раніше повідомлялося, що Україна 60% державного бюджету направляє на оборону та потребує грошей на відновлення.