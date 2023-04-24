Служба безпеки України зібрала докази проти голови парламенту Чеченської республіки Магомеда Даудова за кількома статтями, повідомляє пресслужба відомства 24 квітня.

За повідомленням, підозра пов’язана з формуванням нових загонів «кадирівців» для війни проти України, яким Магомед Даудов займається з травня 2022 року.

— Саме за його безпосередньої участі було створено «78-й моторизований полк спеціального призначення «Північ-Ахмат»», а також батальйони «Південь-Ахмат», «Захід-Ахмат» та «Схід-Ахмат». За даними слідства, «мобілізовані» проходять військову підготовку в університеті спецназу, який розташований у місті Гудермес Чеченської республіки, – заявляє СБУ.

Потім мобілізованих перекидають до окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Крім того, за даними СБУ, Даудов влітку та восени минулого року кілька разів приїздив до окупованих Лисичанська, Попасної та Маріуполя, де зустрічався з ватажками загонів «кадирівців». Він також поширював у своєму Телеграм-каналі виступи голови Чечні Рамзана Кадирова, в якому той виправдовує збройну агресію Росії.

Відтак Магомеду Даудову повідомили про підозру в пособництві агресивній війні, умисним діям для антиконституційної зміни кордонів України, а також поширенні матеріалів, які виправдовують російську агресію.

— Наразі фігурант перебуває на території Росії. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Служба безпеки встановила особу ще одного російського воєнного злочинця, який чинив звірства проти мирних людей після захоплення частини Луганської області.