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Рада Європейського Союзу погодилася встановити договірні відносини з Україною. Тепер країни-члени ЄС визнаватимуть і виконуватимуть українські судові рішення. Так само чинитиме й Україна в рамках Гаазької конвенції.
Конвеція зобовʼязує підписантів визнавати та виконувати іноземні судові рішення в цивільних і комерційних справах. Цей міжнародний договір уклали у 2019 році, Україна до нього приєдналася у 2022-му.
У ЄС вважають, що немає перешкод для таких договірних відносин з Україною. Перешкодами могли бути проблеми з незалежністю та ефективністю судової системи, корупцією та дотриманням основних прав.
У подальшому цей крок сприятиме міжнародній торгівлі між Україною та Євросоюзом.
Нагадаємо, міжнародний кримінальний суд 17 березня видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Рада Європейського Союзу погодилася встановити договірні відносини з Україною. Тепер країни-члени ЄС визнаватимуть і виконуватимуть українські судові рішення. Так само чинитиме й Україна в рамках Гаазької конвенції.
Конвеція зобовʼязує підписантів визнавати та виконувати іноземні судові рішення в цивільних і комерційних справах. Цей міжнародний договір уклали у 2019 році, Україна до нього приєдналася у 2022-му.
У ЄС вважають, що немає перешкод для таких договірних відносин з Україною. Перешкодами могли бути проблеми з незалежністю та ефективністю судової системи, корупцією та дотриманням основних прав.
У подальшому цей крок сприятиме міжнародній торгівлі між Україною та Євросоюзом.
Нагадаємо, міжнародний кримінальний суд 17 березня видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової.