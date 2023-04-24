Китай заявив у понеділок, що поважає суверенний статус держав усіх колишніх радянських країн після того, як посол Пекіна у Франції викликав своїм інтерв’ю обурення в Європі.

У цьому запевнила речниця МЗС Китаю Мао Нін, яку цитує агентство AFP.

— Китай поважає статус суверенної держави республік-учасниць після розпаду Радянського Союзу, – заявила вона.

Речниця запевнила, що КНР «поважає суверенітет, незалежність і територіальну цілісність усіх країн і підтримує цілі та принципи Статуту ООН».

— Після розпаду Радянського Союзу Китай був однією з перших країн, які встановили дипломатичні відносини з відповідними державами, – додала представниця китайського міністерства.

Вона також зазначила, що деякі ЗМІ неправильно інтерпретують позицію КНР щодо українського питання і «сіють розбрат» у відносинах між «Китаєм і відповідними країнами».

Нагадаємо, посол Китаю Лу Шає в інтерв'ю висловив думку, що країни колишнього СРСР «не мають ефективного статусу в міжнародному праві, оскільки не існує міжнародної угоди, яка б конкретизувала їхній статус як суверенної країни».

Він також сказав, що питання територіальної належності окупованого РФ Криму «залежить від того, як сприймати проблему», і що півострів «від початку належав Росії».