Минулих вихідних у Вашингтоні Державне космічне агентство України та NASA підписали заяву про поглиблення співпраці країн в ракетно-космічній галузі.

Про це повідомив народний депутат Ігор Копитін, який представляє Миколаївщину у Верховній Раді, та був присутнім на церемонії підприсання.

— Ще одна сфера, яку ми обговорюємо з нашими американськими партнерами, це – Космос. Вчора у штаб-квартирі Національної адміністрації з аеронавтики і космосу у Вашингтоні відбулася церемонія підписання Спільної заяви між NASA і Державним космічним агентством України. Її підписали адміністратор NASA Білл Нельсон та заступник Голови ДКА України Володимир Міхеєв. Документ направлений на поглиблення співпраці наших країн в ракетно-космічній галузі, — розповів він.

Також нардеп додав, що заступник Міністра закордонних справ України Микола Точицький разом з заступницею Держсекретаря США Бонні Дженкінс підписали документ про лінію захищеного звʼязку між Україною та США.

Нагадаємо, нардеп Ігор Копитін, який представляє Миколаївщину Верховній Раді, побував з робочим візитом в США у складі Українсько-американської робочої групи з питань нерозповсюдження та експортного контролю, яка створена на виконання указу президента Володимира Зеленського.

Також на почтаку квітня українська парламентська делегація їздила до Сербії з офіційним візитом. Серед членів делегації — миколаївський нардеп Ігор Копитін.

Напередодні візиту української делегації до Сербії росіяни почали розповсюджувати пропагандистські матеріали, розраховані на сербську аудиторію. Зокрема, там згадують миколаївського нардепа Ігоря Копитіна, критикуючи його за передачу дронів армії та допомогу у звільненні бійців «Азова» та морпіхів із полону.