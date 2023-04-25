Велика Британія у понеділок оголосила про подальші санкції проти посадових осіб іранського режиму, які відповідальні за порушення прав людини, включно з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР).

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті уряду Королівства.

— Велика Британія і наші міжнародні партнери сьогодні знову дають зрозуміти, що ми не будемо ігнорувати жорсткі утиски (іранського, — прим.) режиму, — зазначив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

Із жовтня 2022 року Сполучене Королівство включило понад 70 іранських офіційних осіб та організацій до санаційного списку за порушення прав людини. Загальна кількість пов’язаних з Іраном осіб становить понад 300. Цей список включає КВІР, генерального прокурора Ірану та Поліцію моралі.

Нові санкції Великої Британії стосуються чотирьох командувачів КВІР, під керівництвом яких було відкрито вогонь по неозброєних протестувальниках, що призвело до численних смертей учасників акції. Командувачі також причетні до безпідставного затримання та катування протестувальників.

До санкційного списку потрапили Мохаммад Назар Азімі, Хабіб Шахсаварі, Мохсен Карімі та Ахмад Кадем.

«Ці санкції гарантуватимуть, що особи зі списку не зможуть подорожувати до Великої Британії, а будь-які їхні активи, які зберігаються у Великій Британії, будуть заморожені», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, також Рада закордонних справ Європейського Союзу запровадила сьомий пакет санкцій проти Ірану.